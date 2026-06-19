Хабаровчане получили от 7 до 8,5 лет за мошенничество на 183 млн рублей

Суд приговорил трёх жителей Хабаровска, похитивших более 183 млн рублей, к лишению свободы на сроки от 7 до 8,5 лет.
Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.
Как установил суд, гендиректор лесозаготовительной организации вместе с тремя знакомыми (личность одного из которых пока не установили) с 2017 по 2020 год преобразовал общество в кооператив и с помощью обмана исключил двух иностранных пайщиков, получив 100% паевого фонда. Это причинило иностранцам ущерб на 144 млн рублей.
Далее мужчина, уже будучи главой кооператива, снова обманул иностранца, причинив ему ущерб более чем на 39 млн рублей.
«Суд признал подсудимых виновными… назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком от семи до восьми лет шести месяцев со штрафом в размере от 600 до 800 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.
С виновных взыскано 144 млн рублей, а с одного из них дополнительно ещё более 39 млн рублей.
Ранее в Амурской области военные следственные органы СК России предъявили обвинение учредителю и директорам управляющей компании, которые, по версии следствия, похитили коммунальные деньги жителей военного городка и оставили их без нормальных условий проживания.