Хабаровчане получили от 7 до 8,5 лет за мошенничество на 183 млн рублей

Как установил суд, гендиректор лесозаготовительной организации вместе с тремя знакомыми (личность одного из которых пока не установили) с 2017 по 2020 год преобразовал общество в кооператив и с помощью обмана исключил двух иностранных пайщиков, получив 100% паевого фонда. Это причинило иностранцам ущерб на 144 млн рублей.