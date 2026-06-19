Назван самый перспективный сорт российского вина

«Потрясающий результат у нас дают такие сорта, как шардоне — классическое игристое, пино менье и пино нуар. Я считаю, что сорт пино менье будет будущей звездой игристых вин юга России. Потому что этот сорт климатически очень хорошо себя чувствует. И это классический шампанский сорт, используемый в Шампани», — сказал он.