Назван самый перспективный сорт российского вина

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Шардоне, пино нуар и пино менье — лучшие сорта российского вина, при этом последний может стать звездой среди игристых вин юга России, заявил РИА Новости энолог-шампанист по классическим винам Olymp Winery, стратегического партнера Luding Group, Илья Волошин.
«Потрясающий результат у нас дают такие сорта, как шардоне — классическое игристое, пино менье и пино нуар. Я считаю, что сорт пино менье будет будущей звездой игристых вин юга России. Потому что этот сорт климатически очень хорошо себя чувствует. И это классический шампанский сорт, используемый в Шампани», — сказал он.
По словам эксперта, российские виноградники обладают отличным потенциалом для выращивания всех традиционных шампанских сортов — «шардоне», «пино нуар» и «пино менье».
При этом винодел предупредил, что среди вин из винограда «пино нуар» стоит тщательнее выбирать напиток, поскольку южный регион иногда может быть слишком жарким для этого сорта.