Трамп считает, что для Ирана подписание меморандума с США стало капитуляцией

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что для Ирана подписание меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами равнозначно капитуляции. Такую точку зрения он изложил 18 июня в интервью порталу Axios.
«Это действительно, вероятно, безоговорочная капитуляция. Я так считаю», — сказал лидер США. Таким образом он ответил на реплику журналиста, указавшего на то, что Трамп ранее заявлял о намерении добиваться от Тегерана «безоговорочной капитуляции», а подписание сторонами меморандума о взаимопонимании не свидетельствует о подобном исходе конфликта.
«Мы в полной мере нанесли им военное поражение», — полагает глава вашингтонской администрации. «У нас самые мощные вооруженные силы в мире», — утверждал он. «Кто еще мог установить такую блокаду? Я установил морскую блокаду [Ирана]. И ни одно судно не могло пройти», — сказал Трамп. На вопрос, осознал ли он в результате конфликта ограниченность своих возможностей по применению силы, глава Белого дома ответил: «Ограничений нет».
Ранее несколько американских законодателей из числа демократов и представителей правящей Республиканской партии подвергли критике администрацию Трампа за проведение военной операции против Ирана и за условия договоренностей с Тегераном. Сенатор Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут), в частности, назвал подписание меморандума «позорной сделкой» для американской стороны. По его словам, это похоже на «безоговорочную капитуляцию, но не Ирана, а США».
Газета The New York Times также отметила, что соглашение США и Ирана по урегулированию конфликта не похоже на документ о «безоговорочной капитуляции» Тегерана, о которой ранее говорил Трамп. По оценке издания, Иран вышел из противостояния с США, не только сохранив устойчивость, но и добившись выгодных для себя условий, включая возобновление возможности получать миллиарды долларов от продажи нефти.
Официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, 14 июня подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке.