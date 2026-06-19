Трамп считает, что для Ирана подписание меморандума с США стало капитуляцией

Газета The New York Times также отметила, что соглашение США и Ирана по урегулированию конфликта не похоже на документ о «безоговорочной капитуляции» Тегерана, о которой ранее говорил Трамп. По оценке издания, Иран вышел из противостояния с США, не только сохранив устойчивость, но и добившись выгодных для себя условий, включая возобновление возможности получать миллиарды долларов от продажи нефти.