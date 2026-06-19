Лавров: для диалога с Россией Европе нужно восстановить доверие

Как добавил министр, диалог нельзя возобновить при помощи ультиматумов «наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня». Речь идет о заявлении по итогам переговоров Великобритании, Франции, Германии и Украины. В числе условий для достижения мира предложено немедленное прекращение огня, сохранение замороженных российских активов в Европе до выплаты репараций. Отправной точкой для переговоров о территориях может стать линия фронта на момент остановки боевых действий.