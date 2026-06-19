Мошенники обманывают граждан под предлогом замены домофона, предупредили в Госдуме

Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT предупредил, что мошенники могут собрать образец голоса человека из звонков, голосовых сообщений, интервью, видео, рабочих созвонов и потом сгенерировать почти любую фразу от его имени.