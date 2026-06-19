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Мошенники обманывают граждан под предлогом замены домофона, предупредили в Госдуме

Злоумышленники под видом сотрудников управляющих компаний выманивают код из СМС для доступа к «Госуслугам», рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Злоумышленники под видом сотрудников управляющих компаний выманивают код из СМС для доступа к «Госуслугам», рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Об этом Колунов сообщил РИА Новости.

По его словам, аферисты звонят и представляются работниками УК или обслуживающей домофоны организации. Они предупреждают о скорой замене оборудования и обещают бесплатно выдать новые ключи.

Затем просят продиктовать «технический код домофона», который якобы придёт в СМС. На деле этот код открывает доступ к учётной записи на портале госуслуг.

«Они сообщают, что у каждой квартиры предусмотрен уникальный порядок чисел, и он придет смс-сообщением. Просят продиктовать этот код», — рассказал парламентарий.

Как только мошенники получают код, жертве приходят сообщения о взломе. После этого начинаются угрозы оформления доверенностей, взятия кредитов и хищения денег.

Колунов подчеркнул, что коды из СМС и пуш-уведомлений нельзя сообщать никому, даже если собеседник представляется сотрудником управляющей компании.

«Лучше лично обратитесь в управляющую компанию и уточните информацию», — добавил он.

Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT предупредил, что мошенники могут собрать образец голоса человека из звонков, голосовых сообщений, интервью, видео, рабочих созвонов и потом сгенерировать почти любую фразу от его имени.