Мошенники обманывают граждан под предлогом замены домофона, предупредили в Госдуме

Злоумышленники под видом сотрудников управляющих компаний выманивают код из СМС для доступа к «Госуслугам», рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Об этом Колунов сообщил РИА Новости.
По его словам, аферисты звонят и представляются работниками УК или обслуживающей домофоны организации. Они предупреждают о скорой замене оборудования и обещают бесплатно выдать новые ключи.
Затем просят продиктовать «технический код домофона», который якобы придёт в СМС. На деле этот код открывает доступ к учётной записи на портале госуслуг.
«Они сообщают, что у каждой квартиры предусмотрен уникальный порядок чисел, и он придет смс-сообщением. Просят продиктовать этот код», — рассказал парламентарий.
Как только мошенники получают код, жертве приходят сообщения о взломе. После этого начинаются угрозы оформления доверенностей, взятия кредитов и хищения денег.
Колунов подчеркнул, что коды из СМС и пуш-уведомлений нельзя сообщать никому, даже если собеседник представляется сотрудником управляющей компании.
«Лучше лично обратитесь в управляющую компанию и уточните информацию», — добавил он.
Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT предупредил, что мошенники могут собрать образец голоса человека из звонков, голосовых сообщений, интервью, видео, рабочих созвонов и потом сгенерировать почти любую фразу от его имени.