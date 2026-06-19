Три человека погибли после удара США по якобы перевозившему наркотики судну

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Соединенных Штатов в четверг нанесли очередной удар по якобы принадлежавшему наркоторговцам судну в Тихом океане. Об этом сообщило Южное командование ВС США.
«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов наркотрафика в восточной части Тихого океана и использовалось для контрабанды наркотиков», — говорится на странице командования в X.
Три человека погибли в результате удара, отмечается в публикации.
По данным американских СМИ, с начала атак осенью 2025 года жертвами ударов ВС США по катерам, предположительно использовавшимся наркоторговцами, стали более 200 человек.