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Три человека погибли после удара США по якобы перевозившему наркотики судну

Об этом сообщило Южное командование ВС Соединенных Штатов.

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Соединенных Штатов в четверг нанесли очередной удар по якобы принадлежавшему наркоторговцам судну в Тихом океане. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов наркотрафика в восточной части Тихого океана и использовалось для контрабанды наркотиков», — говорится на странице командования в X.

Три человека погибли в результате удара, отмечается в публикации.

По данным американских СМИ, с начала атак осенью 2025 года жертвами ударов ВС США по катерам, предположительно использовавшимся наркоторговцами, стали более 200 человек.

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