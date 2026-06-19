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Лавров заявил о риске ядерного удара в случае прямого столкновения России и НАТО

Столкновение НАТО и России может привести к катастрофическим последствиям, в том числе к обмену ударами с применением ядерного оружия. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для Politico Europe, которая была отменена по решению редакции в последний момент.

Столкновение НАТО и России может привести к катастрофическим последствиям, в том числе к обмену ударами с применением ядерного оружия. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для Politico Europe, которая была отменена по решению редакции в последний момент.

— Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями, — говорится в статье, опубликованной на сайте МИД России.

Лавров подчеркнул, что курс Европы на противостояние с Россией и дальнейшую экспансию несет серьезные риски для глобальной безопасности.

Разговоры о возможной войне России с НАТО все чаще звучат в Европе на фоне масштабного наращивания военных расходов и расширения оборонных программ. Военный журналист Александр Коц перечислил три сценария, по которым альянс может начать войну с РФ.

Еще в мае издание InfoBRICS писало о том, что предоставление странами — членами Североатлантического альянса своего воздушного пространства украинским БПЛА для нанесения ударов по России означает объявление войны Москве.

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