Лавров заявил о риске ядерного удара в случае прямого столкновения России и НАТО

Столкновение НАТО и России может привести к катастрофическим последствиям, в том числе к обмену ударами с применением ядерного оружия. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для Politico Europe, которая была отменена по решению редакции в последний момент.