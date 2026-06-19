Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США вновь нанесли удар по лодке наркоторговцев в Тихом океане, убиты трое

Южное командование США (SOUTHCOM) сообщило об очередном ударе по предполагаемому судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана, в результате операции три человека были убиты.

Южное командование США (SOUTHCOM) сообщило об очередном ударе по предполагаемому судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана, в результате операции три человека были убиты.

Об этом проинформировало SOUTHCOM в соцсети X.

Атака была проведена 18 июня по приказу генерала Фрэнсиса Донована совместной оперативной группой Southern Spear.

По данным разведки, судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика. Американские военные не пострадали.

17 июня американские военные атаковали предполагаемое судно наркоторговцев в Тихом океане. В результате удара погиб один человек.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше