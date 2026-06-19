США вновь нанесли удар по лодке наркоторговцев в Тихом океане, убиты трое

Южное командование США (SOUTHCOM) сообщило об очередном ударе по предполагаемому судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана, в результате операции три человека были убиты.
Об этом проинформировало SOUTHCOM в соцсети X.
Атака была проведена 18 июня по приказу генерала Фрэнсиса Донована совместной оперативной группой Southern Spear.
По данным разведки, судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика. Американские военные не пострадали.
17 июня американские военные атаковали предполагаемое судно наркоторговцев в Тихом океане. В результате удара погиб один человек.