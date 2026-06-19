Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Почти 600 тысяч пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в 2025 году получили единовременную выплату пенсионных накоплений в России, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, в 2025 году Социальный фонд назначил 719,7 тысячи выплат, из которых 592,6 тысячи пришлись на единовременную выплату.
Выплата пенсионных накоплений может осуществляться в виде накопительной пенсии, единовременной выплаты либо срочной пенсионной выплаты. Выбор формы выплаты зависит от того, выполняются ли установленные условия для каждого из вариантов.
Женщины могут получить выплату с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Для оформления заявления необходимо обратиться туда, где хранятся накопления: в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд.