«Грозит подорвать»: в ЕС забили тревогу из-за Каллас и фон дер Ляйен

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Негласное противостояние между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каи Каллас грозит подорвать позиции ЕС, пишет газета El Pais.
«Борьба за власть между председателем Европейской комиссии и Верховным представителем по иностранным делам грозит подорвать позиции Европы в неспокойное для Европы время», — говорится в публикации.
Как пишет издание, этот бюрократический спор уже перерос в борьбу за право контролировать рычаги власти вместе с возможностью определять политический нарративы.
«Эти распри и закулисные маневры наносят ущерб дипломатии ЕС. Они не создают хорошего имиджа», — посетовал высокопоставленный европейский чиновник.
Автор отмечает, что за «тайной войной» между фон дер Ляйен и Каллас скрывается растущее беспокойство по поводу того, что европейские институты в нынешнем виде утратили свою актуальность и не соответствуют эпохе конфронтации между великими державами.
Ранее Франция предложила провести реорганизацию дипломатической службы ЕС. В документе предлагаются три варианта исправления ситуации: передача всей внешнеполитической деятельности ЕС под юрисдикцию Европейской комиссии, передача функций дипломатической службы Совету ЕС либо «расширение полномочий Каллас в рамках более широкой институциональной реформы».
До этого газета Financial Times сообщала, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой нынешней главы евродипломатии.