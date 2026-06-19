Более 770 детей искали в России в 2025 году

Отмечается, что по данным за январь-март 2026 года в розыске находились 206 несовершеннолетних, из них 35 детей малолетнего возраста. Местонахождение установили у 180 человек, в том числе у 26 малолетних. По данным Артемова, всего с учетом пропавших в предыдущие годы ненайденными числятся 976 несовершеннолетних.