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Более 770 детей искали в России в 2025 году

РИА Новости: более 770 детей искали в России в 2025 году, удалось найти 704.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 770 детей искали в России в 2025 году, удалось найти 704 ребенка, сообщил замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Евгений Артемов.

«В 2025 году сотрудники МВД России объявили в розыск 773 пропавших без вести несовершеннолетних, из которых 146 — дети младше 14 лет. Удалось найти 704 ребенка», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Артемова.

Отмечается, что по данным за январь-март 2026 года в розыске находились 206 несовершеннолетних, из них 35 детей малолетнего возраста. Местонахождение установили у 180 человек, в том числе у 26 малолетних. По данным Артемова, всего с учетом пропавших в предыдущие годы ненайденными числятся 976 несовершеннолетних.

Артемов уточнил, что значительная часть находящихся в розыске — это подростки, убегающие из детских домов и проблемных семей, он добавил, что многие несовершеннолетние сами не хотят, чтобы их нашли, и делают все возможное, чтобы скрыться от родителей, опекунов, воспитателей и сотрудников полиции.