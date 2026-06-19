Удар в броню: разведчик выбрался из горящей БМП и спас товарища

Разведчик 1487-го полка группировки войск «Центр» Петр Григоренко сумел выбраться из подбитой и охваченной огнем БМП-3, а затем помог спастись своему сослуживцу. Об этом военнослужащий сообщил ТАСС, рассказав подробности происшествия.
По словам бойца, машина получила поражение после того, как другая БМП, следовавшая позади, успела высадить десант и покинуть опасный участок. Во время маневра задним ходом бронемашина Григоренко попала под удар и загорелась.
Военнослужащий оказался заблокирован в отделении управления и не смог воспользоваться люком для эвакуации. Тогда он оставил оружие и часть снаряжения, после чего начал пробираться к десантному отделению через внутренние отсеки машины.
Как пояснил разведчик, конструкция БМП-3 предусматривает расположение между отделением управления и десантным отсеком боевого отделения, которое практически герметично разделяет внутреннее пространство машины на три части. Из-за этого путь к выходу оказался крайне сложным.
Тем не менее бойцу удалось преодолеть препятствие и выбраться наружу. После этого он разблокировал люк бронемашины и помог покинуть горящую БМП своему сослуживцу.
Григоренко отметил, что шансы выбраться из заблокированного отсека были невелики, однако ему удалось найти путь к спасению и вывести из опасной зоны еще одного военнослужащего.
По данным агентства, Петр Григоренко ранее некоторое время проходил службу в качестве механика-водителя, что помогло ему хорошо ориентироваться в устройстве боевой машины и действовать в критической ситуации.
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