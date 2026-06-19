Спасшийся из горящей БМП боец Григоренко броском кирпича уничтожил дрон ВСУ

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Российский боец, спасший себя и сослуживца из заблокированной горящей БМП, сбил броском кирпича преследовавший их дрон ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал сам разведчик 1487-го полка группировки войск «Центр» Петр Григоренко, некоторое время служивший механиком-водителем.
«Напарник немного ногу подвернул. Долго не мог бежать. Бежали с передышкой. Я решил поиграть с оператором, подождать, пока у него сядет батарея, побегать. Бегали, он кружил над нами. И в последний момент, получается, он летел на меня, я кинул кирпич и попал», — рассказал военнослужащий.
Дрон сдетонировал, боец получил осколочные ранения, но вместе с товарищем добрался до сослуживцев и был эвакуирован в тыл.
Ранее военнослужащий рассказал ТАСС, как спас себя и сослуживца из горящей БМП-3, пробравшись из заблокированного отделения управления в десантное отделение через два отсека.