Спасшийся из горящей БМП боец Григоренко броском кирпича уничтожил дрон ВСУ

«Напарник немного ногу подвернул. Долго не мог бежать. Бежали с передышкой. Я решил поиграть с оператором, подождать, пока у него сядет батарея, побегать. Бегали, он кружил над нами. И в последний момент, получается, он летел на меня, я кинул кирпич и попал», — рассказал военнослужащий.