МИД РФ анонсировал массированные удары возмездия по Украине: подробности

«Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары», — сказал Лавров журналистам в рамках саммита Россия — АСЕАН.