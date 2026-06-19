«Снова проиграла»: в Польше пришли в ярость из-за поездки Зеленского

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Польша в очередной раз уступила Киеву, дав согласие на визит Владимира Зеленского в Гданьск на конференцию по Украине, заявил в интервью RMF24 экс-премьер министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.
«Польша здесь снова оказалась в тени. Польша снова проиграла. Правящая коалиция в очередной раз потерпела поражение», — пожаловался он, комментируя информацию о вероятном визите Зеленского в Гданьск.
По словам политика, правительство партии «Право и справедливость» подготовило собственные планы по восстановлению Украины, но «все они были брошены в огонь» нынешним правительством Дональда Туска.
«Я не согласен с блокированием военной помощи. Я бы предпочел, чтобы украинские солдаты погибали в украинских танках, чем польские солдаты — в польских танках», — подчеркнул Моравецкий.
В Гданьске 25−26 июня пройдет крупная международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.
В последнее время отношения двух стран обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоения почетного наименования «имени героев УПА*» подразделению ВСУ.
В прошлую субботу издание Rzeczpospolita писало, что президент Польши Кароль Навроцкий дал главе киевского режима срок на отмену этого решения. В противном случае его лишат высшей награды республики — ордена Белого Орла.
Зеленский также подвергся жесткой критике и других политиков в республике, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса.
* Запрещенная в России террористическая организация.