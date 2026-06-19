«Снова проиграла»: в Польше пришли в ярость из-за поездки Зеленского

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Польша в очередной раз уступила Киеву, дав согласие на визит Владимира Зеленского в Гданьск на конференцию по Украине, заявил в интервью RMF24 экс-премьер министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.