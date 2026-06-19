Приморца, который ел бананы на опоре ЛЭП, вернули в психбольницу

Кадры с мужчиной, поднявшимся на опоры ЛЭП в районе поселка Волчанец Приморского края, распространились в местных соцсетях. На записи человек без страховки сидит на вершине опоры, не держась за нее даже руками. Вместо этого он ест банан. Помимо этого, в соцсетях распространилось видео, на котором тот же мужчина взбирался на фонарный столб и выполнял физические упражнения на его верхней части.