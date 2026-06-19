Протасов: производство органической еды остаётся в России трудоёмким процессом

Переход на выпуск органической продукции занимает много времени и требует серьёзных усилий, поэтому доля такого продовольствия на рынке пока невелика, рассказал в интервью глава Роскачества Максим Протасов.
Его слова приводит РИА Новости.
Он пояснил, что запустить «чистое» производство с нуля крайне непросто. Даже при ежегодном появлении десятков новых производителей сегмент остаётся небольшим.
«Для того чтобы начать аграрное производство, перейти с обычного производства на органическое, нужно пройти серьёзный и долгий путь», — уточнил Протасов.
Рынок органики в стране начал формироваться около пяти лет назад, когда был подписан профильный закон. Сейчас Роскачество развивает экспортное направление: открыты три центра продаж в Китае, идут поставки на десятки миллионов рублей, ведётся работа по признанию сертификатов.
Параллельно ведомство убирает с прилавков так называемый «зелёный камуфляж» — товары, которые лишь маскируются под органические, и продвигает государственный знак. По мнению Протасова, все эти шаги должны подтолкнуть и потребление, и производство.
Ранее в России разработали ГОСТ на приготовление вареников и запеканки.