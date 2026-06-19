Протасов: производство органической еды остаётся в России трудоёмким процессом

Рынок органики в стране начал формироваться около пяти лет назад, когда был подписан профильный закон. Сейчас Роскачество развивает экспортное направление: открыты три центра продаж в Китае, идут поставки на десятки миллионов рублей, ведётся работа по признанию сертификатов.