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Протасов: производство органической еды остаётся в России трудоёмким процессом

Переход на выпуск органической продукции занимает много времени и требует серьёзных усилий, поэтому доля такого продовольствия на рынке пока невелика, рассказал в интервью глава Роскачества Максим Протасов.

Переход на выпуск органической продукции занимает много времени и требует серьёзных усилий, поэтому доля такого продовольствия на рынке пока невелика, рассказал в интервью глава Роскачества Максим Протасов.

Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что запустить «чистое» производство с нуля крайне непросто. Даже при ежегодном появлении десятков новых производителей сегмент остаётся небольшим.

«Для того чтобы начать аграрное производство, перейти с обычного производства на органическое, нужно пройти серьёзный и долгий путь», — уточнил Протасов.

Рынок органики в стране начал формироваться около пяти лет назад, когда был подписан профильный закон. Сейчас Роскачество развивает экспортное направление: открыты три центра продаж в Китае, идут поставки на десятки миллионов рублей, ведётся работа по признанию сертификатов.

Параллельно ведомство убирает с прилавков так называемый «зелёный камуфляж» — товары, которые лишь маскируются под органические, и продвигает государственный знак. По мнению Протасова, все эти шаги должны подтолкнуть и потребление, и производство.

Ранее в России разработали ГОСТ на приготовление вареников и запеканки.