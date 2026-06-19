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Раненый морпех убежал от двух дронов «Баба-Яга» в Запорожской области

РИА Новости: раненый морпех убежал от дронов «Баба-Яга» в Запорожской области.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты в составе российской группировки «Восток» с позывным Китаец сообщил РИА Новости, как во время эвакуации раненых в Запорожской области сам получил ранение и оказался под атакой украинских беспилотников, включая два тяжелых дрона типа «Баба-Яга».

По словам морпеха 40-й гвардейской бригады, во время вывоза раненых с позиций группа попала под минометный обстрел. Он приказал сослуживцам отойти в укрытие, а сам продолжил выполнять задачу. Затем противник направил к его позиции FPV-дрон с зажигательной смесью.

«Вывозил раненых бойцов, сам тоже был ранен. Началось движение, и по мне начали работать минометы. Ребята команду послушали и откатились позади меня потихоньку. Затем прилетел FPV-дрон с зажигательной смесью. Я его сбил», — рассказал собеседник агентства.

После этого, по словам морпеха, его начали преследовать два тяжелых беспилотника «Баба-Яга», способных нести минометные боеприпасы.

«После того, как я его сбил, прилетели две “Бабы-Яги”. Каждая “Баба-Яга” несет по шесть снарядов к 82-миллиметровому миномету — осколочно-фугасные. Многие говорят, что от “Бабы-Яги” невозможно убежать. Я убежал от двух “бабок”», — сообщил Китаец.

Военнослужащий отметил, что во время преследования получил осколочное ранение, однако продолжил движение по открытой местности без укрытий.

«Я получил осколочное ранение, но это позволяло двигаться. Я бежал по местности, где не было ни деревьев, ни кустов. Я думаю, что возможности человеческого организма очень не изучены, потому что на адреналине можно (убежать — ред.)», — добавил морпех.

Несмотря на ранение и атаки, ему удалось выйти из опасной зоны и завершить эвакуацию.