Раненый морпех убежал от двух дронов «Баба-Яга» в Запорожской области

ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты в составе российской группировки «Восток» с позывным Китаец сообщил РИА Новости, как во время эвакуации раненых в Запорожской области сам получил ранение и оказался под атакой украинских беспилотников, включая два тяжелых дрона типа «Баба-Яга».
По словам морпеха 40-й гвардейской бригады, во время вывоза раненых с позиций группа попала под минометный обстрел. Он приказал сослуживцам отойти в укрытие, а сам продолжил выполнять задачу. Затем противник направил к его позиции FPV-дрон с зажигательной смесью.
«Вывозил раненых бойцов, сам тоже был ранен. Началось движение, и по мне начали работать минометы. Ребята команду послушали и откатились позади меня потихоньку. Затем прилетел FPV-дрон с зажигательной смесью. Я его сбил», — рассказал собеседник агентства.
После этого, по словам морпеха, его начали преследовать два тяжелых беспилотника «Баба-Яга», способных нести минометные боеприпасы.
«После того, как я его сбил, прилетели две “Бабы-Яги”. Каждая “Баба-Яга” несет по шесть снарядов к 82-миллиметровому миномету — осколочно-фугасные. Многие говорят, что от “Бабы-Яги” невозможно убежать. Я убежал от двух “бабок”», — сообщил Китаец.
Военнослужащий отметил, что во время преследования получил осколочное ранение, однако продолжил движение по открытой местности без укрытий.
«Я получил осколочное ранение, но это позволяло двигаться. Я бежал по местности, где не было ни деревьев, ни кустов. Я думаю, что возможности человеческого организма очень не изучены, потому что на адреналине можно (убежать — ред.)», — добавил морпех.
Несмотря на ранение и атаки, ему удалось выйти из опасной зоны и завершить эвакуацию.