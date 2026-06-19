Politico: контакты Кошты с Россией обернулись скандалом на саммите ЕС

По информации, полученной от пяти дипломатов, страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — особенно резко отреагировали на инициативу по налаживанию связей с Россией. Некоторые лидеры и вовсе узнали о состоявшихся переговорах только из публикаций в СМИ.