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Politico: контакты Кошты с Россией обернулись скандалом на саммите ЕС

Контакты главы Евросовета с российской стороной вызвали ярость у ряда правительств ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Контакты руководства Евросоюза с Россией вызвали резкую критику ряда европейских правительств, которые остались недовольство тем, что не были заблаговременно уведомлены об этих действиях, пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как отмечают авторы издания, в четверг вечером, когда в Брюсселе стартовали заседания саммита ЕС, стало известно, что лидеры ряда стран не располагали информацией о контактах главы Евросовета Антониу Кошты с российской стороной.

По информации, полученной от пяти дипломатов, страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — особенно резко отреагировали на инициативу по налаживанию связей с Россией. Некоторые лидеры и вовсе узнали о состоявшихся переговорах только из публикаций в СМИ.

По словам источника, команда Кошты проинформировала о данных контактах Германию, Францию и Великобританию.

Ранее авторы издания Financial Times также указывали на то, что серьезные разногласия по Украине могут сорвать саммит лидеров ЕС.

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