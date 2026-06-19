Politico: контакты Кошты с Россией обернулись скандалом на саммите ЕС

Контакты руководства Евросоюза с Россией вызвали резкую критику ряда европейских правительств, которые остались недовольство тем, что не были заблаговременно уведомлены об этих действиях, пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Как отмечают авторы издания, в четверг вечером, когда в Брюсселе стартовали заседания саммита ЕС, стало известно, что лидеры ряда стран не располагали информацией о контактах главы Евросовета Антониу Кошты с российской стороной.
По словам источника, команда Кошты проинформировала о данных контактах Германию, Францию и Великобританию.
Ранее авторы издания Financial Times также указывали на то, что серьезные разногласия по Украине могут сорвать саммит лидеров ЕС.