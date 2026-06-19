Минэкологии края требует через суд ликвидировать крупную свалку в Солнечном

19 мая инспекторы экологического надзора выехали на место и подтвердили факты захламления. На территории, состоящей из шести земельных участков, обнаружены горы старой мебели, автомобильного хлама и древесных отходов. Общая площадь свалки составляет 81 707 кв. метров, ориентировочный объем — около 25 850 кубометров.