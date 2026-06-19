Минэкологии края требует через суд ликвидировать крупную свалку в Солнечном

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В министерство экологии Красноярского края поступили обращения жителей о несанкционированной свалке в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.
19 мая инспекторы экологического надзора выехали на место и подтвердили факты захламления. На территории, состоящей из шести земельных участков, обнаружены горы старой мебели, автомобильного хлама и древесных отходов. Общая площадь свалки составляет 81 707 кв. метров, ориентировочный объем — около 25 850 кубометров.
11 июня в суд направлены иски к правообладателям земельных участков. Копии исковых заявлений также направлены ответчикам.
«Сигнал не остался без внимания. Бездействие собственников земли не останется без последствий. Будем добиваться принудительной ликвидации свалки в судебном порядке», — отметил министр.