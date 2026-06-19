Посол в Молдавии предупредил Ереван о последствиях ухода с рынка России

«Усилиями властей (Молдавии — ред.) за последние годы доля российского рынка была сведена с 20−30% по разным группам товаров до 2%. Россия от этого ничего не потеряла, она просто стала закупать те же товары в Турции, Азербайджане, Грузии, Армении и так далее. Сейчас вот Армения, похоже, хочет наступить на те же грабли. Мы им желаем, как говорится, не то чтобы успеха, а просто понимания своих реальных национальных интересов и возможностей», — сказал Озеров.