Посол в Молдавии предупредил Ереван о последствиях ухода с рынка России

КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Ереван, уйдя с российского рынка, наступит на те же грабли, что и Кишинев, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
«Усилиями властей (Молдавии — ред.) за последние годы доля российского рынка была сведена с 20−30% по разным группам товаров до 2%. Россия от этого ничего не потеряла, она просто стала закупать те же товары в Турции, Азербайджане, Грузии, Армении и так далее. Сейчас вот Армения, похоже, хочет наступить на те же грабли. Мы им желаем, как говорится, не то чтобы успеха, а просто понимания своих реальных национальных интересов и возможностей», — сказал Озеров.
По словам российского посла, в правительстве он говорил с теми людьми, которые отвечают за торгово-экономические отношения с Молдавией.
«И они мне сказали, что если все, так сказать, купить, то, что производят в Молдавии, это меньше 1%. Потеря Молдавии как рынка для нас не имеет никакого значения. А вот для Молдавии потеря рынка России имеет», — подчеркнул он.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там отмечали, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.