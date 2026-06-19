Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию в ночь на пятницу на подписание меморандума с Ираном, сообщил представитель Белого дома.
«Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером», — говорится в заявлении.
В то же время в Белом доме выразили надежду на то, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане.
Согласно этому документу, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:
ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней;США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов;Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.
Ранее в четверг Вэнс заявил, что отсчет 60-дневного периода обсуждений для выработки итогового соглашения начинается с сегодняшнего дня.