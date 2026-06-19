Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание сделки с Ираном

ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней;США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов;Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.