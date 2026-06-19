На Западе раскрыли реакцию Макрона на вопрос о заискивании перед Трампом

Напомним, после завершения меропрития стран «Большой семёрки» Макрон пригласил Трампа на ужин в Версале. Во время прибытия президента США во дворец французский лидер бросился встречать его у двери лимузина. При этом Макрон оставил позади свою супругу. Кроме того, во время рукопожатия главы государств перешли к силовому состязанию, сцепив руки в замок.