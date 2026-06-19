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На Западе раскрыли реакцию Макрона на вопрос о заискивании перед Трампом

Эммануэль Макрон выразил крайнее возмущение после вопроса журналиста о его заискивании перед Дональдом Трампом на саммите G7.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон возмутился словам журналиста о том, что на саммите стран «Большой семёрки» (G7) он льстил главе Белого дома Дональду Трампу и пытался угодить ему, написала газета Politico.

«Макрон крайне возмущен предположением, что он просто заискивал перед президентом США, чтобы завоевать его расположение», — сказано в публикации.

Уточняется, что представитель пресс задал вопрос французском лидеру, имела ли результаты его лесть в адрес Трампа. По мнению авторов статьи, журналистское наблюдение сильно задело Макрона. После этого последовал резкий ответ президента.

«Макрон резко ответил, что добился прогресса только благодаря приверженности своим принципам, и заявил, что его публичные разногласия с Трампом говорят сами за себя», — отмечается в публикации.

Саммит G7 проходил 15−17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен.

Напомним, после завершения меропрития стран «Большой семёрки» Макрон пригласил Трампа на ужин в Версале. Во время прибытия президента США во дворец французский лидер бросился встречать его у двери лимузина. При этом Макрон оставил позади свою супругу. Кроме того, во время рукопожатия главы государств перешли к силовому состязанию, сцепив руки в замок.

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