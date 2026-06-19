Унизили без места за столом: в ЕС высмеяли положение Зеленского на саммите

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что формат участия Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО в Анкаре демонстрирует отношение альянса к Украине. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала, комментируя решение организаторов не включать украинского лидера в общее заседание глав государств и правительств стран блока.
По оценке журналиста, Зеленский не будет присутствовать на встрече, где лидеры государств НАТО соберутся за общим столом для обсуждения ключевых вопросов. Христофору иронично заметил, что украинскому политику фактически отведена роль наблюдателя, ожидающего завершения переговоров участников альянса.
Он также предположил, что подобный подход может вызвать вопросы у жителей Украины, которые, по его мнению, способны сделать выводы о реальном уровне поддержки Киева со стороны западных союзников.
Продолжая свою оценку ситуации, Христофору саркастически высказался о возможных дальнейших действиях Зеленского после завершения заседания, связав их с попытками добиться новых поставок вооружений и финансовой помощи от европейских государств.
Поводом для обсуждения стали заявления генерального секретаря НАТО Марк Рютте. В среду он сообщил, что программа украинского лидера на саммите в Анкаре будет отличаться от ряда предыдущих встреч альянса. По словам Рютте, отдельное заседание Совета НАТО—Украина на уровне глав государств и правительств в этот раз не запланировано.
При этом генсек подчеркнул, что для Зеленского подготовлена отдельная программа, во многом повторяющая формат прошлогоднего саммита в Гаага. Она предусматривает двусторонние контакты и переговоры с представителями стран-союзников.
Ранее заседания Совета НАТО—Украина неоднократно становились одной из ключевых площадок для обсуждения взаимодействия Киева с альянсом. Однако, как следует из слов Рютте, на нынешнем саммите организаторы решили ограничиться серией отдельных встреч украинской делегации с представителями государств — членов НАТО.
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