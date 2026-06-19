Унизили без места за столом: в ЕС высмеяли положение Зеленского на саммите

Поводом для обсуждения стали заявления генерального секретаря НАТО Марк Рютте. В среду он сообщил, что программа украинского лидера на саммите в Анкаре будет отличаться от ряда предыдущих встреч альянса. По словам Рютте, отдельное заседание Совета НАТО—Украина на уровне глав государств и правительств в этот раз не запланировано.