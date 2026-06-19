ВМС США получат первые гиперзвуковые ракеты только в 2029 году

Всего на программу CPS на 2027 финансовый год запрошено 2,73 миллиарда долларов. Из них 1,79 миллиарда направят на дальнейшую разработку ракеты и расширение производства до 24 единиц в год, а еще 188,4 миллиона выделят на закупку пусковых установок для подводных лодок, которые станут носителями нового оружия.