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ЕС нашел виновного: ответственность за все дроны возложили на Россию

Участники саммита Евросоюза включили в итоговое заявление положение, согласно которому ответственность за последствия инцидентов с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран сообщества возлагается на Россию.

Участники саммита Евросоюза включили в итоговое заявление положение, согласно которому ответственность за последствия инцидентов с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран сообщества возлагается на Россию. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи лидеров ЕС.

В тексте заявления Евросовет осудил многочисленные случаи нарушения границ государств объединения беспилотными аппаратами как в воздухе, так и на море. При этом в документе указано, что вся ответственность за последствия подобных происшествий лежит на России.

Отдельное внимание обращает на себя отсутствие упоминаний о происхождении морских беспилотников, которые в последние недели оказывались в европейских водах. Также в заявлении не содержится ссылок на происхождение большинства летательных аппаратов, упавших на территории государств Прибалтики.

Как отмечается, Брюссель и ранее не связывал с Киевом возможные последствия использования воздушного пространства европейских стран для атак беспилотников по территории России. Теперь аналогичный подход получил закрепление в официальном итоговом документе саммита.

Принятое заявление стало частью более широкого обсуждения вопросов безопасности на внешних границах Евросоюза. В ходе встречи лидеры объединения уделили внимание рискам, связанным с использованием беспилотных систем вблизи территории стран сообщества и необходимостью координации мер реагирования на подобные инциденты.

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