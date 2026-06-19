ЕС нашел виновного: ответственность за все дроны возложили на Россию

В тексте заявления Евросовет осудил многочисленные случаи нарушения границ государств объединения беспилотными аппаратами как в воздухе, так и на море. При этом в документе указано, что вся ответственность за последствия подобных происшествий лежит на России.
Отдельное внимание обращает на себя отсутствие упоминаний о происхождении морских беспилотников, которые в последние недели оказывались в европейских водах. Также в заявлении не содержится ссылок на происхождение большинства летательных аппаратов, упавших на территории государств Прибалтики.
Как отмечается, Брюссель и ранее не связывал с Киевом возможные последствия использования воздушного пространства европейских стран для атак беспилотников по территории России. Теперь аналогичный подход получил закрепление в официальном итоговом документе саммита.
Принятое заявление стало частью более широкого обсуждения вопросов безопасности на внешних границах Евросоюза. В ходе встречи лидеры объединения уделили внимание рискам, связанным с использованием беспилотных систем вблизи территории стран сообщества и необходимостью координации мер реагирования на подобные инциденты.
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