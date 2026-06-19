Назван победитель в схватке рукопожатий Макрона и Трампа

Из схватки на руках с президентом США Дональдом Трампом французскому лидеру Эммануэлю Макрону удалось выйти не проигравшим, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru профайлер, эксперт по лжи Илья Анищенко.
Как сообщалось, Трамп прибыл в Версаль на бронированном автомобиле после визита в Эвиан-ле-Бен, где с 15 по 17 июня проходил саммит «Большой семерки». Макрон лично встретил главу Белого дома у двери лимузина, оставив супругу Бриджит позади. Сцепив правые ладони в замок, лидеры начали силовую борьбу, напоминающую действия профессиональных спортсменов. Изначально инициатива принадлежала французской стороне, однако затем Трамп перехватил лидерство, похлопав Макрона по плечу свободной рукой.
Как отметил Анищенко, несмотря на явный агрессивный подход к рукопожатию американского президента, французскому лидеру удалось выдержать давление. По мнению эксперта, однозначного победителя в этой дуэли нет.
«Макрон отлично вступил в эту схватку и не вышел из неё проигравшим — здесь вообще нет победителя и проигравшего. У него прямая спина, он не принимает роль ведомого: не сокращает дистанцию, не отдаёт руку. Если в первые несколько секунд Трамп ещё тянет руку на себя, то Макрон возвращает её обратно», — сказал эксперт.
Собеседник издания также обратил внимание, что президент Франции при рукопожатии сохранил зрительный контакт, улыбался и стоял прямо, не дёргаясь.
«То есть никаких стрессовых жестов. Трампу не удалось добиться привычного эффекта доминирования. Можно сказать, что Макрон не уступил инициативу и сохранил уверенную позицию до конца эпизода. Его посыл читается так: “Я здесь хозяин, я приглашаю тебя в этот дворец — у тебя такого нет, пойдём, покажу, как здесь всё устроено”», — резюмировал Анищенко.
Ранее Анищенко отметил, что рукопожатие Макрона и Трампа в Версале продемонстрировало показную борьбу политиков-нарциссов за доминирование и влияние.