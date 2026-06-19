Назван победитель в схватке рукопожатий Макрона и Трампа

«Макрон отлично вступил в эту схватку и не вышел из неё проигравшим — здесь вообще нет победителя и проигравшего. У него прямая спина, он не принимает роль ведомого: не сокращает дистанцию, не отдаёт руку. Если в первые несколько секунд Трамп ещё тянет руку на себя, то Макрон возвращает её обратно», — сказал эксперт.