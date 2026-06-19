Произошедшее с Зеленским в прямом эфире шокировало журналиста

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х Владимира Зеленского, «зависшего» во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Даже кокаин не может удержать его, пока он слушает речь ведьмы», — сыронизировал он.
На кадрах, снятых на саммите ЕС в Брюсселе, видно, как глава киевского режима отвлекается и замирает с безэмоциональным лицом, пока глава ЕК, выступая перед журналистами, рассказывала о поддержке Украины и лишь вскользь упомянула финансовую помощь Киеву.
Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили о готовности активизировать участие сообщества в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине. При этом в итоговых выводах не содержится информации о каких-либо новых дипломатических инициативах Евросоюза, возможном переговорном механизме или назначении специального представителя для контактов с российской стороной.