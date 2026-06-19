Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, выразил недоумение по поводу того, что иск к британской вещательной корпорации BBC подан лишь президентом США Дональдом Трампом.
В декабре прошлого года Трамп инициировал судебное разбирательство против BBC, обвинив ее в неверном изложении его слов в программе Panorama. Также он подверг критике журналистов компании, назвав их «коррумпированными», а руководство организации — «недобросовестным».
«Почему только президент Трамп судится с BBC за искажение действительности?» — задался вопросом Дмитриев на своей официальной странице в соцсети X*.
Таким образом, он отреагировал на заявление лидера британской партии Restore Britain Руперта Лоу, который выразил недовольство тем, что BBC проигнорировала отчет о бандах насильников в Великобритании. Лоу назвал вещателя «омерзительной организацией».
Ранее Дмитриев также указывал на то, что британские СМИ проявляют равнодушие к жертвам изнасилований.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.