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Дмитриев задался вопросом, почему только Трамп судится с BBC

Дмитриев выразил недоумение по поводу того, что иск к BBC подал лишь президент США.

Источник: Аргументы и факты

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, выразил недоумение по поводу того, что иск к британской вещательной корпорации BBC подан лишь президентом США Дональдом Трампом.

В декабре прошлого года Трамп инициировал судебное разбирательство против BBC, обвинив ее в неверном изложении его слов в программе Panorama. Также он подверг критике журналистов компании, назвав их «коррумпированными», а руководство организации — «недобросовестным».

«Почему только президент Трамп судится с BBC за искажение действительности?» — задался вопросом Дмитриев на своей официальной странице в соцсети X*.

Таким образом, он отреагировал на заявление лидера британской партии Restore Britain Руперта Лоу, который выразил недовольство тем, что BBC проигнорировала отчет о бандах насильников в Великобритании. Лоу назвал вещателя «омерзительной организацией».

Ранее Дмитриев также указывал на то, что британские СМИ проявляют равнодушие к жертвам изнасилований.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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