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США рассчитывают на скорейшее начало переговоров с Ираном

В Белом доме заявили о намерении начать технические переговоры с Ираном в максимально короткие сроки, несмотря на отмену вылета вице-президента США в Швейцарию.

Источник: AP 2024

«Мы рассчитываем начать технические переговоры как можно скорее», — сообщили в американской администрации.

Ранее Джей Ди Вэнс подтвердил, что возглавит делегацию США на переговорах. При этом он уточнил, что поездка в Швейцарию запланирована на выходные, однако сроки вылета переговорщиков из Соединенных Штатов зависят от прибытия туда представителей Тегерана.

В МИД Ирана, в свою очередь, отметили, что меморандум уже подписан лидерами двух стран и необходимость в проведении церемонии отсутствует. Кроме того, в ведомстве заявили о намерении участвовать в переговорах с США.

Тегеран и Вашингтон ранее дистанционно подписали меморандум, предусматривающий завершение военного конфликта.

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