США рассчитывают на скорейшее начало переговоров с Ираном

«Мы рассчитываем начать технические переговоры как можно скорее», — сообщили в американской администрации.
Ранее Джей Ди Вэнс подтвердил, что возглавит делегацию США на переговорах. При этом он уточнил, что поездка в Швейцарию запланирована на выходные, однако сроки вылета переговорщиков из Соединенных Штатов зависят от прибытия туда представителей Тегерана.
В МИД Ирана, в свою очередь, отметили, что меморандум уже подписан лидерами двух стран и необходимость в проведении церемонии отсутствует. Кроме того, в ведомстве заявили о намерении участвовать в переговорах с США.
Тегеран и Вашингтон ранее дистанционно подписали меморандум, предусматривающий завершение военного конфликта.