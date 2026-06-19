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Лавров: Европа хочет заморозить конфликт на Украине для введения войск

Страны Европы хотят затормозить конфликт на Украине, чтобы ввести военные контингенты «коалиции желающих», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Страны Европы хотят затормозить конфликт на Украине, чтобы ввести военные контингенты «коалиции желающих», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

По словам министра, цель ЕС не в переговорах с Россией, а в сохранении Владимира Зеленского на посту президента. «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. Подморозить конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской “коалиции желающих”», — подчеркнул господин Лавров.

Статья «Украина, Европа и глобальная безопасность» готовилась для публикации в Politico Europe, но по решению редакции публикация была отменена. Текст начинается с упоминания условий Великобритании, Франции, Германии и Украины, предложенных для урегулирования российско-украинского конфликта.

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