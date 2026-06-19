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ЯО в Финляндии будет неподконтрольно Хельсинки, заявили в посольстве

Посольство России: ЯО в Финляндии будет неподконтрольно Хельсинки.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Контроль за возможным использованием ядерного оружия на территории Финляндии будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки, заявили РИА Новости в российском посольстве, комментируя изменения в финском законодательстве в сфере ядерного оружия.

«Очевидно, что контроль за его возможным использованием будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки», — сообщили агентству в дипмиссии.

Парламент Финляндии в среду одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.