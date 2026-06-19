ЯО в Финляндии будет неподконтрольно Хельсинки, заявили в посольстве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Контроль за возможным использованием ядерного оружия на территории Финляндии будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки, заявили РИА Новости в российском посольстве, комментируя изменения в финском законодательстве в сфере ядерного оружия.