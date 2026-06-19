Макрона вывел из себя вопрос о Трампе после саммита G7

Поводом для подобных обсуждений стали эпизоды саммита «Большой семерки», который проходил с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бене. Во время прибытия американского президента Макрон лично встретил его у автомобиля. Кроме того, внимание наблюдателей привлекло продолжительное рукопожатие двух политиков, которое многие расценили как своеобразное состязание.