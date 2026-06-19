Politico: в ЕС недовольны тайными контактами Кошты с Россией

Ряд стран Евросоюза выразили крайнее недовольство тем, что руководство блока не предупредило их о контактах с Москвой, особенно возмутились государства Прибалтики.
Об этом Politico сообщило со ссылкой на дипломатические источники.
Как следует из публикации, председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее заявлял о намерении обсудить с лидерами подготовку к будущим переговорам с Москвой. Однако на открывшемся в четверг, 18 июня, саммите в Брюсселе выяснилось, что многие правительства не были в курсе этой инициативы.
По информации издания, команда Кошты проинформировала о контактах Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию, однако два других источника утверждают, что Берлин не был предупреждён заранее.
Ранее СМИ писали, что Кошта связался с Кремлём, чтобы изучить возможность начала диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.