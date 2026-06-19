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Politico: в ЕС недовольны тайными контактами Кошты с Россией

Ряд стран Евросоюза выразили крайнее недовольство тем, что руководство блока не предупредило их о контактах с Москвой, особенно возмутились государства Прибалтики.

Ряд стран Евросоюза выразили крайнее недовольство тем, что руководство блока не предупредило их о контактах с Москвой, особенно возмутились государства Прибалтики.

Об этом Politico сообщило со ссылкой на дипломатические источники.

Как следует из публикации, председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее заявлял о намерении обсудить с лидерами подготовку к будущим переговорам с Москвой. Однако на открывшемся в четверг, 18 июня, саммите в Брюсселе выяснилось, что многие правительства не были в курсе этой инициативы.

Пять дипломатов подтвердили изданию, что часть стран выступила категорически против любых контактов с Россией. Латвия, Литва и Эстония проявили особенно бурную реакцию. Несколько лидеров узнали о телефонных разговорах лишь после публикаций в прессе и были возмущены этим.

По информации издания, команда Кошты проинформировала о контактах Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию, однако два других источника утверждают, что Берлин не был предупреждён заранее.

Ранее СМИ писали, что Кошта связался с Кремлём, чтобы изучить возможность начала диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.

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