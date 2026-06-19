Politico: в ЕС недовольны тайными контактами Кошты с Россией

Как следует из публикации, председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее заявлял о намерении обсудить с лидерами подготовку к будущим переговорам с Москвой. Однако на открывшемся в четверг, 18 июня, саммите в Брюсселе выяснилось, что многие правительства не были в курсе этой инициативы.