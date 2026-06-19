Специалист Кузьменко: любые развёрнутые ответы в разговоре с мошенником опасны

«Вам звонят якобы из кол-центра, просят ответить на несколько вопросов, а в конце говорят: “Нам нужно ваше согласие на продолжение разговора, вы согласны?” Вы отвечаете “да”, и этого достаточно, чтобы под вашу голосовую подпись подогнали любой текст. Лучшая стратегия — вообще не вступать в диалог с незнакомыми абонентами. Не произносите ни “да”, ни “нет”, ни “алло”, которое тоже можно вырезать и использовать как образец голоса», — заключил собеседник RT.