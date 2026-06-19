Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист Кузьменко: любые развёрнутые ответы в разговоре с мошенником опасны

При разговоре с мошенниками по телефону опасны не только очевидные слова вроде «я согласен» или «да, подтверждаю», но и любые развёрнутые ответы, из которых можно вычленить голосовой слепок пользователя. Об этом рассказал в беседе с RT руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Источник: RT на русском

При разговоре с мошенниками по телефону опасны не только очевидные слова вроде «я согласен» или «да, подтверждаю», но и любые развёрнутые ответы, из которых можно вычленить голосовой слепок пользователя. Об этом рассказал в беседе с RT руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам специалиста, единственный верный способ избежать таких рисков — не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

«Вам звонят якобы из кол-центра, просят ответить на несколько вопросов, а в конце говорят: “Нам нужно ваше согласие на продолжение разговора, вы согласны?” Вы отвечаете “да”, и этого достаточно, чтобы под вашу голосовую подпись подогнали любой текст. Лучшая стратегия — вообще не вступать в диалог с незнакомыми абонентами. Не произносите ни “да”, ни “нет”, ни “алло”, которое тоже можно вырезать и использовать как образец голоса», — заключил собеседник RT.

Ранее россиян предупредили, что мошенники могут украсть деньги со счёта мобильного телефона.