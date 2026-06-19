Офицер Август: боец Немо в одиночку зачистил опорный пункт противника

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Военнослужащий ВС РФ с позывным Немо в одиночку зачистил опорный пункт противника в ходе освобождения населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Об этом рассказал командир роты 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Август в видео от Минобороны России.
«Наш боец с позывным Немо в одиночку зачистил опорный пункт противника. Опорный пункт был сделан весьма интересно. Он состоял из двух блиндажей. Один из блиндажей был ложным, заминированным фугасом. Во втором блиндаже, в южной части опорника находился, собственно, противник», — рассказал он.
По словам офицера, штурмовик сначала уничтожил ловушку в первом блиндаже, после чего ликвидировал гарнизон противника.
16 июня в Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР.