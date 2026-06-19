Офицер Август: боец Немо в одиночку зачистил опорный пункт противника

«Наш боец с позывным Немо в одиночку зачистил опорный пункт противника. Опорный пункт был сделан весьма интересно. Он состоял из двух блиндажей. Один из блиндажей был ложным, заминированным фугасом. Во втором блиндаже, в южной части опорника находился, собственно, противник», — рассказал он.