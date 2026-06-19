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Расчет «Мсты-С» уничтожил пехоту и пункты управления БПЛА

В Минобороны РФ заявили, что кадры объективного контроля подтвердили уничтожение всех целей.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожил пехоту, а также пункты управления беспилотной авиацией противника на краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В этот раз в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ. На кадрах расчет САУ “Мста-С”, получив координаты целей от воздушной разведки, развернул орудие и приступил к выполнению боевой задачи. Мощным огнем из 152-мм пушки, применяя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, артиллеристы уничтожили выявленные цели в лесополосе», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что кадры объективного контроля подтвердили уничтожение всех целей, а российские военнослужащие замаскировали орудие в укрытии.

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