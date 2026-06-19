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Больше тысячи домов в Минусинске перешли на экологичное отопление по программе «Чистый воздух»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске и поселке Зеленый Бор продолжается модернизация систем отопления в частном секторе по программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске и поселке Зеленый Бор продолжается модернизация систем отопления в частном секторе по программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Программа действует в Минусинске с 2024 года. За первые два года современные системы смонтировали в 730 домовладениях. В 2026-м новое оснащение получат 630 домов. В этом году современное оборудование смонтировали уже в 368 домах.

«За три года не поступило ни одной жалобы от участников. Желающих все больше — очередь не сокращается, а растет. Самое главное: за прошлый отопительный период воздух в Минусинске стал чище, и каждый житель это ощущает», — рассказал глава Минусинского округа Дмитрий Меркулов.

Ход работ в южной столице края проинспектировала заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.

На долю печного отопления в частном секторе Минусинска приходится около 86% выбросов. Приоритетная задача — перевести на экологичные источники тепла как можно больше домов. К 2036 году планируется вдвое снизить объем выбросов, отмечает пресс-служба минэкологии края.

«По предварительным данным, экологическая ситуация в Минусинске улучшается. Индекс загрязнения сместился с “очень высокого” на “высокий”. Концентрация бензапирена заметно снизилась: если раньше показатели достигали 100 ПДК, сейчас они значительно ниже. Нам важно, чтобы уровень загрязнения систематически шел на спад», — подчеркнула Юлия Гуменюк.