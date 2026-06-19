Больше тысячи домов в Минусинске перешли на экологичное отопление по программе «Чистый воздух»

«За три года не поступило ни одной жалобы от участников. Желающих все больше — очередь не сокращается, а растет. Самое главное: за прошлый отопительный период воздух в Минусинске стал чище, и каждый житель это ощущает», — рассказал глава Минусинского округа Дмитрий Меркулов.