Саммит Североатлантического альянса в Анкаре, запланированный на 7−8 июля, еще до своего начала обернулся для Киева громким провалом.
Генсек НАТО Марк Рютте официально обнулил надежды украинского руководства на статусное участие: Владимир Зеленский не только пропустит отдельное заседание лидеров стран блока, но и останется без заседания Совета Украина — НАТО на высшем уровне, которое было привычным форматом прошлых лет. Для Зеленсокго, требующего немедленного членства Украины в альянсе, это стало публичной пощечиной.
Зеленский не будет вещать перед всеми.
Формальная причина отстранения проста и унизительна одновременно: Киеву напомнили, где его место.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии для aif.ru отметил, что присутствовать на полях саммита Зеленскому позволят, но к серьезным разговорам не допустят.
«Зеленский будет присутствовать на саммите, но участвовать в заседании не будет, так как Украина — не член НАТО», — констатировал Олейник, добавив, что киевскому лидеру уготована роль статуэтки для общих фотографий, как это уже было на G7.
«Мелькать» запрещено.
Олейник указал на серьезный тектонический сдвиг внутри самого Запада — европейские союзники сознательно отодвигают Зеленского в тень, опасаясь его неконтролируемых контактов с Вашингтоном.
«Запад раскололся. Особенно Америка имеет свой взгляд на ситуацию… Зеленского не приглашают, потому что европейцы не хотят, чтобы тот часто мелькал перед представителями США», — подчеркнул эксперт.
Судя по всему, в Брюсселе и других столицах опасаются, что Киев может усугубить ситуацию во взаимоотношениях с Вашингтоном.
Заморозка перспектив переговоров.
Отмена полноценного саммита Украина — НАТО, по мнению Олейника, связана с тем, что Запад специально убирает с повестки любые намеки на расширение блока, чтобы не срывать возможные переговоры с РФ.
«Отмененный саммит стал бы предвестником того, что никаких шагов по нераспространению блока на Украину не предпринимается. Это стало бы сигналом для России в переговорном процессе, что с Западом не о чем говорить», — пояснил эксперт.
Он добавил, что хотя вопрос членства Киева и «поставлен на паузу», Запад до сих пор не произнес ключевую фразу о том, что Украине в альянсе «не место».
Главные темы саммита.
Вместо места за столом переговоров Зеленскому приготовили привычную роль просителя оружия. По мнению Олейника, повестка в Анкаре будет списана с лекал G7: разговоры об усилении ПВО и финансировании конфликта.
«Это старая модель золотого миллиарда. Все остальные должны исчезнуть или обслуживать… Те же вопросы будут и на саммите НАТО: побольше оружия, ПВО побольше», — заявил экс-нардеп.
Он допустил, что не обойдется без обсуждения возможности использовать выделенный кредит в 90 млн евро на зарплаты украинским силовикам.