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Журналиста Боуза шокировало поведение Зеленского в прямом эфире

Журналист Чей Боуз отреагировал на странное поведение Владимира Зеленского во время выступления Урсулы фон дер Ляйен.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал странное поведение Владимира Зеленского в прямом эфире во время выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Глава киевского режима прибыл в Брюссель. Стоя рядом с председателем ЕК, которая выступала перед журналистами, он отвлекся и замер с безразличным лицом.

В это время фон дер Ляйен говорила о поддержке Украины. При этом она лишь мельком коснулась вопроса предоставления Киеву финансовой помощи.

Боуз предположил, что Владимир Зеленский, прибыв на встречу с главой ЕК, находился под воздействием запрещённых веществ.

«Даже кокаин не может удержать его, пока он слушает речь ведьмы», — написал журналист на своей странице в социальной сети X*.

Напомним, ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью экс-телеведущему из США Такеру Карлсону. На вопрос журналиста, употребляет ли глава киевского режима запрещённые вещества, она заявила, что его наркозависимость является «секретом Полишинеля».

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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