Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал странное поведение Владимира Зеленского в прямом эфире во время выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Глава киевского режима прибыл в Брюссель. Стоя рядом с председателем ЕК, которая выступала перед журналистами, он отвлекся и замер с безразличным лицом.
В это время фон дер Ляйен говорила о поддержке Украины. При этом она лишь мельком коснулась вопроса предоставления Киеву финансовой помощи.
Боуз предположил, что Владимир Зеленский, прибыв на встречу с главой ЕК, находился под воздействием запрещённых веществ.
«Даже кокаин не может удержать его, пока он слушает речь ведьмы», — написал журналист на своей странице в социальной сети X*.
Напомним, ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью экс-телеведущему из США Такеру Карлсону. На вопрос журналиста, употребляет ли глава киевского режима запрещённые вещества, она заявила, что его наркозависимость является «секретом Полишинеля».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.