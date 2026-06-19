​Врач Новоселов рассказал, откуда на руках Трампа новые загадочные царапины

Как сообщало издание Daily Beast, журналисты рассмотрели загадочные царапины на кончиках пальцев американского лидера, что породило новые слухи о проблемах с его здоровьем. Снимки отметин были сделаны во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во французском Эвиане на полях саммита G7. Многие предположили, что это следы от измерения уровня сахара в крови.
Изучив фотографии, специалист выразил сомнение в том, что отметины имеют отношение к глюкометру.
«Вот эти уколы для определения тощаковой гликемии, как правило, следов не оставляют, — пояснил он. — Одна отметина видна, но она какая-то большая, тогда как укольчики настолько микроскопические, что следа не остаётся, он буквально не виден уже через минуту».
Скорее всего, обозначил Новоселов, Трамп просто где-то укололся или поцарапался. По его словам, подобные бытовые повреждения у людей в возрасте 80 лет заживают значительно медленнее, чем у молодых.
«Он же пожилой человек, кожа подвержена раздражениям и травмам. Даже мелкие повреждения в этом возрасте заживают очень долго — примерно в два с лишним раза дольше, чем у двадцатипятилетнего», — отметил Новоселов.
При этом эксперт не исключил, что у Трампа действительно может быть повышенный сахар в крови, обратив внимание на характерный тип ожирения политика.
«У него виден избыточный вес, причём ожирение больше в нижней части тела. Он, кстати, носит пиджаки с подчёркнуто широкими плечами, маскируя это», — сказал геронтолог.
Такое распределение жировой ткани, по мнению врача, может сигнализировать о проблемах с гормональным фоном.
«Вполне возможно, предполагаю, что вот этот мачо-образ — герой, пират, корсар, ковбой мирового масштаба — может быть продиктован боязнью показаться слабым. Слабость для американского общества — плохая черта. Поэтому нельзя исключать, что он что-то вводит в организм, например тестостерон, чтобы скрыть эти вещи и нарастить мышечную массу», — подытожил Новоселов.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что во время саммита G7 Трампа «накачивали неполезными, если не вредными идеями» в контексте украинского конфликта.