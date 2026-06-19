​Врач Новоселов рассказал, откуда на руках Трампа новые загадочные царапины

Как сообщало издание Daily Beast, журналисты рассмотрели загадочные царапины на кончиках пальцев американского лидера, что породило новые слухи о проблемах с его здоровьем. Снимки отметин были сделаны во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во французском Эвиане на полях саммита G7. Многие предположили, что это следы от измерения уровня сахара в крови.