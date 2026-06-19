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​Врач Новоселов рассказал, откуда на руках Трампа новые загадочные царапины

На руках Трампа заметили новые загадочные отметины. Врач Новоселов в эксклюзивном комментарии aif.ru сказал, что это может быть.

Источник: Аргументы и факты

Врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил новые похожие не следы от уколов отметины на руках президента США Дональда Трампа.

Как сообщало издание Daily Beast, журналисты рассмотрели загадочные царапины на кончиках пальцев американского лидера, что породило новые слухи о проблемах с его здоровьем. Снимки отметин были сделаны во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во французском Эвиане на полях саммита G7. Многие предположили, что это следы от измерения уровня сахара в крови.

Изучив фотографии, специалист выразил сомнение в том, что отметины имеют отношение к глюкометру.

«Вот эти уколы для определения тощаковой гликемии, как правило, следов не оставляют, — пояснил он. — Одна отметина видна, но она какая-то большая, тогда как укольчики настолько микроскопические, что следа не остаётся, он буквально не виден уже через минуту».

Скорее всего, обозначил Новоселов, Трамп просто где-то укололся или поцарапался. По его словам, подобные бытовые повреждения у людей в возрасте 80 лет заживают значительно медленнее, чем у молодых.

«Он же пожилой человек, кожа подвержена раздражениям и травмам. Даже мелкие повреждения в этом возрасте заживают очень долго — примерно в два с лишним раза дольше, чем у двадцатипятилетнего», — отметил Новоселов.

При этом эксперт не исключил, что у Трампа действительно может быть повышенный сахар в крови, обратив внимание на характерный тип ожирения политика.

«У него виден избыточный вес, причём ожирение больше в нижней части тела. Он, кстати, носит пиджаки с подчёркнуто широкими плечами, маскируя это», — сказал геронтолог.

Такое распределение жировой ткани, по мнению врача, может сигнализировать о проблемах с гормональным фоном.

«Вполне возможно, предполагаю, что вот этот мачо-образ — герой, пират, корсар, ковбой мирового масштаба — может быть продиктован боязнью показаться слабым. Слабость для американского общества — плохая черта. Поэтому нельзя исключать, что он что-то вводит в организм, например тестостерон, чтобы скрыть эти вещи и нарастить мышечную массу», — подытожил Новоселов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что во время саммита G7 Трампа «накачивали неполезными, если не вредными идеями» в контексте украинского конфликта.

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