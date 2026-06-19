Галибаф: Иран «даст пощечину» США в случае нарушения договора

«Однажды в войне они получили пощечину. И если захотят снова пойти тем же путем, то получат еще более сильную пощечину», — написал он в соцсети Х. По его словам, сейчас обязанность Ирана состоит в реализации и соблюдении условий договора.
США и Иран объявили о заключении сделки 15 июня. Подписание меморандума о взаимопонимании состоится 19 июня в швейцарской Женеве. Документ включает пункты о снятии морской блокады с иранских портов и свободном транзите судов через Ормузский пролив. После этого стороны начнут 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании конфликта.
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