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Мошенники создают нейросетями фальшивые фото квартир для аренды

Аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют реалистичные снимки несуществующих апартаментов и размещают их на сайтах объявлений, чтобы выманить предоплату, сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют реалистичные снимки несуществующих апартаментов и размещают их на сайтах объявлений, чтобы выманить предоплату, сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Об этом Браун рассказала РИА Новости.

По её словам, летом широко распространены схемы с фальшивой арендой. Нейросеть создаёт изображения «идеальных» квартир, домов и отелей, а для убедительности преступники подделывают документы на собственность.

Как только жертва переводит задаток, мошенники исчезают. Кроме того, они генерируют вымышленные туристические комплексы и размещают поддельные отзывы от чат-ботов.

Юрист добавила, что создаются фишинговые сайты — точные копии популярных сервисов аренды, чтобы украсть данные владельцев квартир для последующих преступлений.

Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT предупредил, что мошенники могут собрать образец голоса человека из звонков, голосовых сообщений, интервью, видео, рабочих созвонов и потом сгенерировать почти любую фразу от его имени.