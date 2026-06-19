«Охота за россиянами»: МИД России предупредил о риске задержания граждан в Таиланде

Напомним, одним из самых известных случаев задержания россиян в Таиланде стала история Виктора Бута. Его задержали в 2008 году по запросу США, а затем экстрадировали в Америку. Там ему предъявили обвинение в торговле оружием и приговорили к 25 годам тюрьмы.