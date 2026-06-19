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Для отдыха на море россияне чаще всего выбирают Адлер и Сочи этим летом

Среди внутрироссийских морских направлений наибольшей популярностью пользуется Адлер, на долю которого пришлось 4,4% от общего числа летних бронирований. Таковы результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении RT.

Источник: RT на русском

Среди внутрироссийских морских направлений наибольшей популярностью пользуется Адлер, на долю которого пришлось 4,4% от общего числа летних бронирований. Таковы результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении RT.

«Второе место занимает Сочи с показателем 2,5%, а замыкает тройку лидеров Краснодар (1,9%). Также в первую десятку вошли Анапа (1,2%), Геленджик (1,0%), Зеленоградск (0,8%), Махачкала (0,7%), Витязево (0,5%), Светлогорск (0,4%) и Лоо (0,3%)», — отметили эксперты.

Согласно исследованию, анализ стоимости проживания выявил существенную разницу между востребованными курортами.

«Самое доступное жильё, по данным бронирований клиентов сервиса, находится в Махачкале, где за одну ночь в отеле в среднем отдают 6,7 тыс. рублей. А наиболее дорогими стали балтийские курорты: в Зеленоградске и Светлогорске за сутки проживания придётся заплатить по 13,4 тыс. рублей», — выяснили в компании.

Что касается категорий средств размещения, то на отечественных курортах россияне чаще отдают предпочтение бюджетным и альтернативным вариантам, заявили аналитики.

«Объекты размещения без звёзд (включая апартаменты, гостевые дома и другие аналогичные объекты) выбрали 35% клиентов. Четырёхзвёздочные гостиницы предпочли 28% пользователей. Трёхзвёздочные объекты забронировали 25% путешественников», — рассказали в сервисе.

Отмечается, что отели категории «пять звёзд» заинтересовали 8% отдыхающих.

«Варианты с одной или двумя звёздами набрали всего 4%», — добавили в компании.

Средняя продолжительность отдыха на российских морских курортах составляет 4,9 дня, выяснили аналитики.

В международном сегменте лидером по спросу оказалась турецкая Анталья с долей 1,5% от всех летних бронирований, добавили они.

«Вслед за ней расположились Батуми, Грузия (1,3%), и Дубай, ОАЭ (1,2%)», — заключили в компании.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что в топ-3 самых популярных городов России для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и Адлер.

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