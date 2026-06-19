Белый дом: США и Иран еще не согласовали планы начала переговоров

«Как заявил вице-президент на пресс-конференции, планы предстоящих переговоров по техническим вопросам еще окончательно не согласованы, и делегация США готова вылететь при первой же возможности. Однако организационная составляющая этих переговоров никогда не была простой и предсказуемой», — привел слова данного сотрудника пресс-пул Вэнса.