Командир Пепел: «Солнцепек» уничтожил несколько объектов ВСУ в Сумской области

«За один массированный удар экипаж ТОС-1А уничтожил значительное количество вражеской пехоты и несколько укрепленных пунктов в Сумской области. После получения приказа ночью экипаж ТОС-1А выехал на позиции и выполнил пристрелочный выстрел. Благодаря корректировке от операторов беспилотников группировки “Север”, были нанесены точные удары, в результате которых все цели были уничтожены», — рассказал он.