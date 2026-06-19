Страны Балтии пришли в ярость из-за контактов Кошты с Россией

Ранее Bloomberg сообщал, что представители Евросовета через своих советников якобы пытались установить контакт с российской стороной для подготовки возможных переговоров по Украине. Отмечалось, что главный советник Кошты не менее двух раз вёл телефонные переговоры со своим российским коллегой с целью создания предпосылок для более конкретных переговоров в дальнейшем.