Страны Балтии пришли в ярость из-за контактов Кошты с Россией

По данным издания, заявление главы Евросовета Антониу Кошты о подготовке к возможным переговорам с Россией вызвало резкую реакцию ряда правительств. Некоторые страны заявили, что не были заранее проинформированы о подобных инициативах.
Ранее Bloomberg сообщал, что представители Евросовета через своих советников якобы пытались установить контакт с российской стороной для подготовки возможных переговоров по Украине. Отмечалось, что главный советник Кошты не менее двух раз вёл телефонные переговоры со своим российским коллегой с целью создания предпосылок для более конкретных переговоров в дальнейшем.
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