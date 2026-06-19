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Мадьяр настоял на исключении из декларации ЕС слов об ускоренном принятии Киева

Венгрия добилась исключения слов об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз в заявлении лидеров стран объединения по итогам двухдневного саммита в Брюсселе. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Венгрия добилась исключения слов об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз в заявлении лидеров стран объединения по итогам двухдневного саммита в Брюсселе. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

«В связи с процессом вступления Украины в ЕС из текста по моей инициативе в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса. Это было непросто», — написал господин Мадьяр на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремисткой и запрещена).

Пункт заявления, связанный с вопросом о присоединении Украины к ЕС, выглядит так: «Европейский совет приветствует проведение межправительственной конференции по вступлению Украины в Европейский союз и открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня 2026 года и надеется на открытие других кластеров в соответствии с подходом, основанным на заслугах».

Прошлый венгерский премьер Виктор Орбан выступал против членства Украины в Евросоюзе. Петер Мадьяр снял вето на официальное начало переговоров, однако выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС. Взамен Киев согласился расширить права венгерского меньшинства в стране.

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