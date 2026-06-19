Мадьяр настоял на исключении из декларации ЕС слов об ускоренном принятии Киева

«В связи с процессом вступления Украины в ЕС из текста по моей инициативе в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса. Это было непросто», — написал господин Мадьяр на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремисткой и запрещена).