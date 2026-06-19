Вэнс отменил визит в Швейцарию для заключения сделки с Ираном

18 июня верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил, что дал разрешение на заключение меморандума Тегерана с Вашингтоном об окончании конфликта. Ранее в иранском МИД, комментируя планы по подписанию соглашения в Швейцарии, заявили, что необходимость в проведении такой церемонии отсутствует, поскольку президенты США и Ирана уже подписали меморандум.