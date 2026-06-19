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Вэнс отменил визит в Швейцарию для заключения сделки с Ираном

В Белом доме заявили об отмене вылета Джей Ди Вэнса в Швейцарию на церемонию подписания меморандума между США и Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в ночь на 19 июня в Швейцарию, где должен был принять участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, сообщили в Белом доме.

«Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На текущий момент вице-президент не уезжает сегодня вечером», — подчеркнули в американской администрации.

Напомним, 17 июня представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран и Вашингтон официально оформили соглашение о завершении конфликта. Президент США Дональд Трамп поставил подпись под копией документа, используя чёрный маркер.

18 июня верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил, что дал разрешение на заключение меморандума Тегерана с Вашингтоном об окончании конфликта. Ранее в иранском МИД, комментируя планы по подписанию соглашения в Швейцарии, заявили, что необходимость в проведении такой церемонии отсутствует, поскольку президенты США и Ирана уже подписали меморандум.

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